نود و دو شب استقامت در دفاع از میهن اسلامی در سنگر خیابان های آبادان و خرمشهر رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم دیار جنوب غرب خوزستان با گذشت افزون بر سه ماه میدان داری در خیابان ها باز هم جلوه هایی تازه از دفاع از میهن را در این سنگر رقم زدند.

هر شب خیابان های آبادان و خرمشهر شاهد حضور کسانی است که پرچم به دوش خود را با هر وسیله ای از دوچرخه تا خودروهای شخصی و حتی پیاده به میدان حضور رسانده اند تا وظیفه خود را از پرچم گردانی تا تبیین و روشنگری به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند.

مردمی که ۹۲ شب است در سنگر معرفت اتحاد و انسجام را به رخ دشمنان این مرز و بوم کشیده‌اند، الگویی جدید برای مقاومت آزادی خواهان جهان.

کوچه های آبادان، خرمشهر، چوئبده و مینوشهر و اروندکنار این شب ها که گذشت روایت هایی را به خاطر سپردند از ایستادگی همه قشرها، بازاری، کارمند، کارگر و دستفروش.

معلم، دانش آموز و دانشجو، تاجر و حتی کفاشی که در گوشه ای از خیابان تجارتی خرد دارد اما در این میدان معامله ای بزرگ با خدا برای دفاع از حق و طی طریق حسینی.