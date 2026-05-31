با وجود شرایط ویژه کشور و آثار طبیعی فشار‌های بیرونی بر زنجیره تأمین، مدیریت بازار با جدیت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار ویژه کاشان گفت: ذخیره کالا‌های اساسی کاشان برای سه ماه آینده تأمین شده و در یک هفته گذشته نیز ۵۹ پرونده تخلف صنفی از جمله گرانفروشی و احتکار تشکیل شده است.

مجتبی راعی افزود: با مشارکت دستگاه‌های اجرایی وضعیت توزیع و قیمت اقلام به شکل مستمر رصد می‌شود.

فرماندار کاشان بر جلوگیری از التهاب بازار و حفظ آرامش عمومی تأکید کرد و از شهروندان خواست گزارش‌های مردمی درباره تخلفات را از مسیر‌های قانونی به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند.