شهردار تهران با اعلام اینکه از حدود ۶ هزار نفر ساکن در هتلها، ۴۰ درصد به خانههایشان برگشته اند، گفت: پرونده بازسازی ۵۱ هزار واحد آسیب دیده در جنگ را تا تیرماه میبندیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در حاشیه مراسم آغاز احداث ۲۴۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در خیابان جاجرودی افزود: عملیات بازسازی ۲۴۰ واحد مسکونی در این خیابان، با استقرار تیمهای مهندسی و گروههای اجرایی، از امروز کلید خواهد خورد.
وی با بیان اینکه ۱۱ پلاک در این خیابان بازسازی خواهد شد، اظهارداشت: در جنگ تحمیلی سوم بالغ بر ۵۱ هزار واحد آسیب دیده داشتیم، اما در جنگ ۱۲ روزه این عدد روی ۸ هزار واحد بود، با این حال پرونده بازسازی این ۵۱ هزار واحد را تا تیر ماه میبندیم.
زاکانی ادامه داد: حدود ۴۰ هزار آسیب جزئی نیز بوده که ۹۹ درصد آن تمام شده است و حدود ۹ هزار واحد ساختمانی آسیب دیده ۸۵ درصد بازسازی شده اند.
شهردار تهران تصریح کرد: حدود ۲ هزار واحد نیز نیاز به نوسازی و بازسازی دارند و تنها در این مکان ۲۴۰ واحد نوسازی خواهد شد و انشاءالله حداکثر تا دو سال تحویل مالکان خواهد شد.
زاکانی گفت: حدود ۱۰۰ واحد دیگر نیز در این خیابان قرار دارند که با تفاهم مالکان و اقدامات شهرداری نوسازی صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ۲۵۰۰ نفر هم نیازمند استقرار در خانه موقت هستند البته ودیعه مسکن ۳۱۱ واحد در منطقه ۴ پرداخت شده و در کل تا تیرماه تمام اقدامات به پایان میرسد.
شهروندان برای بازسازی و نوسازی هیچ پولی نباید به سازندگان پرداخت کنند
زاکانی با اشاره به حمایتهای مالی تصریح کرد: در شهر تهران بهطور میانگین، یک ودیعه کامل دو میلیاردی و ماهانه ۴۰ میلیون تومان بابت اجاره پرداخت میشود. این رقم میانگین است و بسته به متراژ و موقعیت ممکن است برای برخی واحدها بیشتر یا کمتر باشد. شهروندان برای بازسازی و نوسازی، هیچ پولی نباید به سازندگان پرداخت کنند.
او سپس درباره مشارکت گروههای مردمی گفت: گروههای مردمی برای رفع خسارتهای جزئی بسیار فعال بودند و چندین هزار نفر در این زمینه کار کردند. برای آسیبهای متوسط نیز در برخی نقاط جهادگران زحمات زیادی کشیدند، اما در حوزه تخریب و نوسازی کامل، کار کاملاً برعهده پیمانکاران است و گروههای مردمی نقشی ندارند. شهرداری تهران نیز در این فرآیند، مشخصاً وظیفه اسکان آسیبدیدگان را بر عهده دارد.
شهردار تهران در ادامه و در پاسخ به پرسشهای شهروندان، به تشریح ابعاد تازهای از بستههای حمایتی و مشوقهای نوسازی پرداخت و گفت: شهرداری تهران وظیفه اسکان اضطراری و موقت شهروندان و همچنین بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده را بر عهده دارد.
زاکانی افزود: علاوه بر تأمین اجاره خانوادههایی که منازلشان آسیب جدی دیده است، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خرید برخی از ملزومات ضروری منزل نیز به آنها پرداخت میشود.
او درباره مشوقهای ساخت برای سازندگان توضیح داد: برای سازندگانی که کار نوسازی را برعهده میگیرند، با انجام کار کارشناسی، مبلغ ساخت و تشویقی ساخت مشخص میشود. این مشوقها یا در همان ملک اعمال میشود یا در مکانی دیگر جبران خواهد شد. متراژ تشویقی شامل حال مردم نیز میشود و ساکنان واحدهای آسیبدیده، منازل نوساز خود را با متراژی بیشتر تحویل میگیرند.
نامه به شورای عالی امنیت ملی برای انتقال ابنیه نظامی
شهردار تهران همچنین از اقدام شهرداری برای افزایش آرامش شهروندان پس از بازسازی خبر داد و گفت: ما پیرامون ابنیه نظامی و امنیتی که در داخل بافت شهری قرار دارند، به شورای عالی امنیت ملی نامه زدهایم تا مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل، این ابنیه به خارج از شهر منتقل شوند. براساس تجربهای که در جنگ به دست آوردیم، با خود مجموعههای نظامی نیز وارد گفتوگو شدهایم تا پس از بازسازی، مردم با آرامش خاطر به منازل خود بازگردند.
بررسی لایحه حملونقل عمومی رایگان؛ این هفته
زاکانی در خصوص وضعیت بلیت مترو و اتوبوس نیز گفت: هماکنون بلیت مترو و اتوبوس رایگان است. شهرداری تهران لایحهای برای رایگان شدن یکماهه حملونقل عمومی به شورای شهر ارائه داد که شورا یک هفته آن را تصویب کرد. اکنون خود شورا طرحی را برای رایگان شدن بلیت اتوبوس و مترو تنظیم کرده که بر اساس آن، شهروندان برای بهرهمندی از خدمات حملونقل عمومی دستهبندی شدهاند. یکفوریت این طرح تصویب شده و این هفته در شورا مورد بررسی نهایی قرار میگیرد.