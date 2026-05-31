به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیرانشهر از کشف بیش از ۳۰۰رول کاغذ دیواری قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی پالهنگ گفت: ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو مذکور ۳۴۰ رول کاغذ دیواری خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه یکنفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه پدیده قاچاق به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، اظهار داشت: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد بدانند ماموران انتظامی فراجا با اشرافیت اطلاعاتی و رصد لحظه به لحظه قاچاقچیان با هرگونه اقدامات سودجویانه و غیرمجاز به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهند کرد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.