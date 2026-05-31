با افزایش بارندگی‌ها و بهبود ورودی آب به مخزن سد امیرکبیر، میزان پرشدگی این سد به حدود ۷۰ درصد ظرفیت مخزن رسیده است؛ موضوعی که پس از سال‌ها کاهش ذخایر آبی، نویدبخش بهبود وضعیت منابع آب در استان البرز و تهران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سد امیرکبیر، معروف به سد کرج، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب شرب تهران و کرج به شمار می‌رود و با ظرفیت بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب، نقش قابل توجهی در تأمین آب میلیون‌ها نفر از ساکنان این دو کلانشهر دارد.

این سد در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی، با افت محسوس حجم ذخایر آبی مواجه شده بود؛ شرایطی که نگرانی‌هایی را درباره تأمین پایدار آب شرب ایجاد کرده بود.

اکنون با افزایش حجم آب ذخیره شده در مخزن، وضعیت سد کرج نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است، اما کارشناسان حوزه آب همچنان بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تأکید دارند.

به گفته متخصصان، هرچند افزایش ذخایر سد‌ها خبر امیدوارکننده‌ای برای تأمین آب محسوب می‌شود، اما تداوم پایداری منابع آبی کشور در گرو مصرف بهینه و مسئولانه آب از سوی شهروندان استو رعایت الگوی مصرف و پرهیز از هدررفت آب، همچنان مهم‌ترین راهکار برای حفظ ذخایر آبی و عبور از تنش‌های احتمالی در ماه‌های پیش رو بود.