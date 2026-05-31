به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و استقرار پر ارتفاع جنب حاره تا روز سه شنبه تداوم وقوع دما‌های گرمتر از نرمال فصل، به طور میانگین چهار تا شش درجه سلسیوس گرمتر قابل پیش بینی است.

وی افزود: براین اساس همچنان مدیریت مصرف آب و برق و عدم استفاده از وسایل پر مصرف در ساعات اوج مصرف و تهیه سوخت جایگزین در سالن‌های پرورشی توصیه می‌شود بعلاوه با تقویت تدریجی گرادیان فشار منطقه شرق کشور تا اواخر هفته وزش باد‌های نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در برخی ساعات کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هم پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: هشدار سطح زرد هواشناسی نیز که روز گذشته در منطقه صادر شده دارای اعتبار است.

لطفی افزود: روز گذشته کمترین دید افقی در حاجی آباد زیرکوه با ۱۵۰۰ مترمربع ثبت شده است.

همچنین بیشترین سرعت وزش باد روز گذشته با ۶۱ کیلومتر بر ساعت در علی آباد زارعین ثبت شد.

صبح امروز سربیشه با ۱۳ درجه سیلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان با بیشینه دما ۴۸ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۰ و ۳۹ درجه ثبت شد.