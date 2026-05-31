هفته بیست و یکم لیگ دسته دو فوتبال باشگاه‌های کشور با برتری دو نماینده هرمزگان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در آستارا دیروز (۹ خرداد) تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۳ بر یک تیم بندر این شهر را شکست داد تا با کسب ۳۰ امتیاز در جایگاه ششم گروه الف باقی بماند.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم شهرداری بندرعباس نیز با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان خود تیم شایان دیزل فارس گذشت تا با کسب ۳۱ امتیاز به رتبه پنجم گروه ب صعود کند.

بیشتر بخوانید؛ راهیابی فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان به مرحله نهایی لیگ برتر