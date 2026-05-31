مدیر جهاد کشاورزی گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز برداشت محصولات جالیزی مثل خربزه و هندوانه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، لیلا عطازاده افزود: امسال حدود ۳۶۰ هکتار خربزه و هندوانه در دشتهای کشاورزی کچساران کشت شده است. وی ادامه داد: متوسط برداشت هندوانه ۶۰ تن در هکتار و خربزه ۲۵ تن در هکتار است. مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: محصولات برداشتی به سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه هم صادر میشود. کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هم گفت: هندوانه و خربزه از میوههای پرآب فصل تابستان هستند که بیش از ۹۰ درصد آب دارند و به همین دلیل در روزهای گرم سال به حفظ تعادل مایعات بدن کمک میکنند. سحر موسوی افزود: هندوانه منبع خوبی از آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن است که در حفظ سلامت سلولها وحمایت از سلامت قلب و عروق نقش دارد. وی با بیان اینکه عصرها بهترین زمان مصرف خریزه و هندولنه است ادامه داد: خربزه نیز حاوی مقادیر مناسبی از ویتامین C، بتاکاروتن و پتاسیم است که در تقویت سیستم ایمنی، سلامت پوست و تنظیم فشار خون مؤثر هستند.