مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا در مازندران از تولید یک میلیارد و ۱۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص و تزریق آن به شبکه سراسری در دو ماه ابتدایی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نورالله ادبی فیروزجائی مسئول بهرهبرداری نیروگاه شهیدسلیمی نکا از تولید یک میلیارد و ۱۷ میلیون و ۹۱۶ هزار کیلوواتساعت انرژی خالص در دو ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان تولید در واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه انجام شده و به شبکه سراسری برق کشور تزریق گردیده است.
وی افزود: در اردیبهشتماه با توجه به فصل تعمیرات، طبق برنامه واحد ۴ بخار جهت تعمیرات نیمهاساسی و سایر واحدها برای تعمیرات غیرمترقبه از مدار خارج بودند، با این حال در این ماه حدود ۵۹۷ میلیون و ۴۷۰ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص تولید و به شبکه سراسری تزریق شد.
ادبی فیروزجانی با اشاره به تحقق ۱۰.۷ درصد تولید امسال در دو ماه گذشته، از آمادگی کامل همه واحدهای نیروگاه نکا برای تولید پایدار انرژی در تابستان خبر داد و گفت: از مهرماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت (به مدت ۸ ماه)، فعالیتهای تعمیراتی به طور مستمر در این نیروگاه ادامه داشت.
وی افزود: تمامی ۱۴ برنامه تعمیراتی پیشبینیشده برای ارتقای میزان آمادگی واحدها، با وجود وقوع جنگ تحمیلی چهلروزه و در سایه تهدیدهای دشمن، با تلاش شبانهروزی و جهادگونه همکاران به سرانجام رسید و اکنون تمامی واحدهای نیروگاه برای تابستان آماده هستند.
مسئول بهرهبرداری نیروگاه شهیدسلیمی نکا در پایان با اشاره به دشواریهای تولید برق و تلاش بیوقفه کارکنان نیروگاهها، از مردم خواست: همانند همیشه با مدیریت کردن مصارف انرژی، به ویژه در زمانهای اوج مصرف، حتی با خاموش کردن یک لامپ اضافی، ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، خادمان خود در صنعت برق را یاری کنند تا پیک مصرف تابستان را با کمترین مشکل سپری کنیم.