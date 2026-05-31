به مناسبت هفته ملی جمعیت، مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) در مرکز شهرستان درمیان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به مناسبت هفته ملی جمعیت، مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) در مرکز شهرستان درمیان با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بهزیستی شهرستان و ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان افتتاح شد.

طرح نفس یا نجات فرزندان سقط، یک برنامه ملی با هدف کاهش آمار سقط جنین در کشور است. در این مراکز، مادرانی که قصد سقط دارند مشاوره‌های شرعی، حقوقی، روانی و پزشکی دریافت می‌کنند تا از تصمیم خود منصرف شوند.

همچنین در این مراکز با شناسایی عوامل مؤثر همچون مشکلات اقتصادی، فرهنگی و روانی، راهکار‌های حمایتی برای خانواده‌ها ارائه می‌شود.