معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی مهمترین نیاز امروز کشور است، گفت: در شرایط فعلی، هرگونه تفرقه و چندصدایی غیرسازنده میتواند به اهداف دشمنان در ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار جوانی در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیجیان خراسان شمالی، با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه جهادی در میان نیروهای انقلابی تأکید کرد و افزود: بسیج و مجموعههای مردمی همواره در بزنگاههای حساس، نقش تعیینکنندهای در حفظ آرامش، اقتدار و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: مجمع عالی بسیجیان میتواند با استفاده از ظرفیت اندیشهورزی، در شناسایی و ارائه راهکار برای حل مسائل اساسی استانها و کشور نقشآفرینی مؤثری داشته باشد و این مسیر نیازمند روحیه اخلاص، کار جمعی و نگاه فراتر از منافع فردی و جناحی است.
در این نشست همچنین اعضای مجمع عالی بسیجیان خراسان شمالی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل جاری کشور و استان مطرح کردند و بر ضرورت تقویت ارتباط میان نخبگان، بدنه مردمی و مسئولان برای رفع مشکلات و تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید داشتند.