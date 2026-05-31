به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار جوانی در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیجیان خراسان شمالی، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه جهادی در میان نیرو‌های انقلابی تأکید کرد و افزود: بسیج و مجموعه‌های مردمی همواره در بزنگاه‌های حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش، اقتدار و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مجمع عالی بسیجیان می‌تواند با استفاده از ظرفیت اندیشه‌ورزی، در شناسایی و ارائه راهکار برای حل مسائل اساسی استان‌ها و کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و این مسیر نیازمند روحیه اخلاص، کار جمعی و نگاه فراتر از منافع فردی و جناحی است.

در این نشست همچنین اعضای مجمع عالی بسیجیان خراسان شمالی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل جاری کشور و استان مطرح کردند و بر ضرورت تقویت ارتباط میان نخبگان، بدنه مردمی و مسئولان برای رفع مشکلات و تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید داشتند.