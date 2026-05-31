به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین افشاری رییس اداره تولیدات گیاهی شهرستان فریدن گفت: برای اولین بار در استان اصفهان ۳۰۰ هکتار گیاه دانه روغنی کاملینا در مزراع کشاورزی شهرستان فریدن کشت شده که پیش بینی می‌شود در پایان خردادماه بیش از ۳۰۰ تن دانه‌روغنی برداشت و روانه کارخانه‌جات روغن کشی استان شود.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن هم گفت: کاملینا به عنوان طلای زرد و گامی بلند در مسیر خودکفایی دانه‌های روغنی و صرفه جویی مصرف آب در حوزه کشاورزی مزارع فریدن به بار نشست.

اکبر مردانی افزود: مقاوم به خشکی و آفات و بیماری‌های گیاهی، کم آب‌بر و کم توقع به نهاده از مهم‌ترین ویژگی‌های گیاه دانه روغنی کاملینا است

وی گفت: با وجود اینکه کاملینا یک و نیم درصد از سطح زیر کشت مزارع فریدن را به خود اختصاص داده، اما با کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب نسبت به دیگر محصولات زراعی، نظر کشاورزان این شهرستان را به خود جلب کرده است.