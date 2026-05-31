به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتای شهرستان طبس مراجعه و با ارائه شکوائیه گفت: مدتی قبل فردی ناشناس با من تماس گرفته و با ترفند‌های مختلف رمز عبور همراه بانک من را بدست آورد که مدتی بعد متوجه برداشت مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان از حساب بانکی خود شدم.

وی افزود: به‌منظور رسیدگی به شکایت این شهروند آسیب دیده و احقاق‌حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار‌داده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی گفت: در ادامه با هماهنگی مرجع قضایی و با تلاش کارشناسان پلیس فتا مبلغ به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ الوانی افزود: مجرمان سایبری از طریق تماس‌های تلفنی یا ارسال پیامک‌های جعلی و با بهره‌گیری از روش‌های مختلف، شهروندان را فریب داده و کد‌های فعال‌سازی یا رمز‌های یکبار مصرف تراکنش‌های بانکی آنان را بدست می‌آورند.

وی گفت: افشای این کد‌ها که معمولا مربوط به نرم‌افزار‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و یا شبکه‌های اجتماعی است، زمینه‌ساز دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب‌های بانکی یا حساب‌های کاربری شهروندان در شبکه‌های اجتماعی شده و دردسر‌های متعددی را برای آنان ایجاد می‌کند که لازم است شهروندان در این خصوص هوشیار باشند.

رئیس پلیس فتای استان از شهروندان خواست هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.