رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی از آغاز پویش «بنای مهربانی» همزمان با دهه ولایت خبر داد و گفت: تأمین و توزیع ۵۰۰ هزار بسته معیشتی برای خانواده‌های تحت پوشش این سازمان مهم‌ترین هدف این پویش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمدجواد حسینی، رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، با تشریح جزئیات پویش «بنای مهربانی» گفت: این پویش همزمان با دهه ولایت و با هدف تقویت همدلی اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش بهزیستی آغاز شده است.

وی با اشاره به همکاری مشترک سازمان بهزیستی و همراه اول در اجرای این پویش افزود: برای نخستین بار یک پویش مشترک میان سازمان بهزیستی و بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور شکل گرفته است تا از ظرفیت‌های گسترده اطلاع‌رسانی و ارتباطی برای جلب مشارکت‌های مردمی استفاده شود.

حسینی تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی را مهم‌ترین هدف این پویش عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و پیامد‌های ناشی از جنگ، تلاش داریم بخشی از نیاز‌های ضروری خانوار‌های تحت پوشش را از طریق این بسته‌ها تأمین کنیم.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: تأمین ۱۵۰ هزار بسته بهداشتی برای افراد دارای ضایعه نخاعی و معلولان بسترگرا از دیگر محور‌های این پویش است. همچنین حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و کمک به بازگشت آنان به چرخه آموزش در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کودک بازمانده از تحصیل تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، افزود: بخشی از کمک‌های مردمی صرف تأمین لوازم آموزشی، تجهیزات مورد نیاز و ارائه خدمات مددکاری به این کودکان خواهد شد.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت‌های داوطلبانه خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی تلاش دارد در کنار جذب کمک‌های مالی، از ظرفیت خدمات داوطلبانه مردم و شرکای اجتماعی نیز برای حل مسائل جامعه هدف بهره‌مند شود.

وی در پایان با اشاره به پیامد‌های اقتصادی جنگ اخیر افزود: تمرکز اصلی سازمان در شرایط فعلی بر حمایت معیشتی از خانوار‌های آسیب‌پذیر و همچنین کمک به مشاغل آسیب‌دیده از جنگ از طریق برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال‌محور است.