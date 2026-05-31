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فراخوان طراحی، ساخت و اجرای نمادهای شهری کیش، بزرگداشت سردار شهید علیرضا تنگسیری و شهدای ناوشکن دنا تا پایان خرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف پاسداشت مقام شامخ شهیدان و ارتقای هویت بصری فضای شهری کیش، طراحی، ساخت و اجرای نمادهای شهری با موضوع بزرگداشت سردار شهید علیرضا تنگسیری و شهدای ناوشکن دنا برگزار میشود.
هنرمندان، طراحان، معماران و فعالان حوزه هنرهای تجسمی میتوانند تا پایان خرداد امسال در این فراخوان شرکت کنند.
شرایط و ضوابط فراخوان طراحی، ساخت و اجرای نمادهای شهری در کیش:
۱. طرح ارائهشده باید دارای خلاقیت، نوآوری و قابلیت اجرا در فضای شهری باشد.
۲. توجه به اقلیم، بافت و هویت فرهنگی کیش در طراحی الزامی است.
۳. استفاده از مواد تشکیل دهنده مقاوم و مناسب شرایط محیطی کیش مورد تأکید است.
۴. طرحها باید دارای ارزشهای هنری و مفهومی متناسب با موضوع فراخوان باشند.
مدارک مورد نیاز:
- ایده اولیه و توضیح مکتوب طرح
- تصاویر سهبعدی، پردازش تصویری طرح (رندر) یا طرح اولیه دستی مفهومی (اسکیسهای مفهومی)
- مشخصات فنی (ابعاد، مواد تشکیل دهنده، روش اجرا)
- رزومه و سوابق اجرایی خالق و ایده پرداز
زمانبندی:
مهلت ارسال آثار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
نحوه ارسال:
متقاضیان مدارک خود را به ایمیل Advertising.dep@kish.ir یا به نشانی PrKish در پیام رسان بله ارسال کنند.
شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۹۹ برای راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است.
سایر شرایط:
- انتخاب طرحهای برگزیده بر عهده هیئت داوران خواهد بود.
- به طرح منتخب، قرارداد اجرای طرح اعطا خواهد شد.
- ارسال اثر به منزله پذیرش شرایط فراخوان است.