فراخوان طراحی، ساخت و اجرای نماد‌های شهری کیش، بزرگداشت سردار شهید علیرضا تنگسیری و شهدای ناوشکن دنا تا پایان خرداد تمدید شد.

تمدید مهلت فراخوان طراحی، ساخت و اجرای نمادهای شهری در کیش

تمدید مهلت فراخوان طراحی، ساخت و اجرای نمادهای شهری در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف پاسداشت مقام شامخ شهیدان و ارتقای هویت بصری فضای شهری کیش، طراحی، ساخت و اجرای نماد‌های شهری با موضوع بزرگداشت سردار شهید علیرضا تنگسیری و شهدای ناوشکن دنا برگزار می‌شود.

هنرمندان، طراحان، معماران و فعالان حوزه هنر‌های تجسمی می‌توانند تا پایان خرداد امسال در این فراخوان شرکت کنند.

شرایط و ضوابط فراخوان طراحی، ساخت و اجرای نماد‌های شهری در کیش:

۱. طرح ارائه‌شده باید دارای خلاقیت، نوآوری و قابلیت اجرا در فضای شهری باشد.

۲. توجه به اقلیم، بافت و هویت فرهنگی کیش در طراحی الزامی است.

۳. استفاده از مواد تشکیل دهنده مقاوم و مناسب شرایط محیطی کیش مورد تأکید است.

۴. طرح‌ها باید دارای ارزش‌های هنری و مفهومی متناسب با موضوع فراخوان باشند.

مدارک مورد نیاز:

- ایده اولیه و توضیح مکتوب طرح

- تصاویر سه‌بعدی، پردازش تصویری طرح (رندر) یا طرح اولیه دستی مفهومی (اسکیس‌های مفهومی)

- مشخصات فنی (ابعاد، مواد تشکیل دهنده، روش اجرا)

- رزومه و سوابق اجرایی خالق و ایده پرداز

زمان‌بندی:

مهلت ارسال آثار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نحوه ارسال:

متقاضیان مدارک خود را به ایمیل Advertising.dep@kish.ir یا به نشانی PrKish در پیام رسان بله ارسال کنند.

شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۹۹ برای راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است.

سایر شرایط:

- انتخاب طرح‌های برگزیده بر عهده هیئت داوران خواهد بود.

- به طرح منتخب، قرارداد اجرای طرح اعطا خواهد شد.

- ارسال اثر به منزله پذیرش شرایط فراخوان است.