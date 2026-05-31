مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از تکمیل عملیات احیا و بهسازی ۱۷ حلقه چاه و حفر ۵ حلقه چاه جدید در راستای مدیریت تنشهای آبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از اجرای طرحهای ضربتی برای تقویت زیرساختهای تأمین آب و کاهش اثرات خشکسالی در این استان خبر داد.
علی بردستانی اظهار داشت: با هدف تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان، عملیات فنی گستردهای بر روی شبکه چاههای تأمین آب در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
وی گفت: در سال گذشته با هدف مقابله با کاهش آبدهی منابع، عملیات کفشکنی، بهسازی و لایروبی ۱۷ حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت.
بردستانی تأکید کرد: این اقدام نقش بهسزایی در احیای ظرفیت تولید و همچنین بهبود کیفیت آب استحصالی داشته است که مستقیماً در کیفیت خدماترسانی به مشترکان نمود پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه بهسازی منابع موجود تنها بخشی از برنامه کلان آبفا برای عبور از تنشهای آبی است، افزود: علاوه بر اقدامات اصلاحی در چاههای قدیمی، ۵ حلقه چاه جدید نیز در نقاط شناساییشده و مورد نیاز استان حفر و تجهیز شدهاند تا ضریب پایداری تأمین آب در مناطق هدف بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.