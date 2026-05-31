نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از تداوم نابسامانی در بازار خودرو، از وزارت صمت خواست تا به سرعت نسبت به اصلاح سیاست ها و شفاف سازی فرآیندهای تولید، عرضه و واردات خودرو اقدام کند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدابوالحسن مصطفوی نماینده مردم رزن و درگزین استان همدان در مجلس شورای اسلام، با انتقاد به تداوم نابسامانی در بازار خودرو در سایه غفلت مسئولان مربوطه، گفت: خودرو از جمله نیازهای اساسی خانواده ها است که متاسفانه به دلیل کاهش عرضه و افزایش چندین برابری قیمت ها در بازار که هیچ تناسبی با کیفیت تولیدات داخلی ندارد مردم در تامین آن با مشکل جدی مواجه شده اند.
وی، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبه مجلس برای واردات خودرو جهت ساماندهی بازار، ادامه داد: قطعا واردات خودرو میتواند خودبخود بستر لازم برای ایجاد رقابت به منظور افزایش تولید و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را فراهم کند که تحقق این مهم نیز در گروی اصلاح سیاستها و انسجام در تصمیمگیریها توسط مسئولان مربوطه است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: عرضه محدود و بعضاً قطرهچکانی خودرو در کنار ابهامات موجود در فرآیند ثبتنام ها و افزایش شدید قیمتها در بازار از جمله مسائلی است که ناشی از سیاستگذاریهای نادرست بوده و ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش نظارت موثر و دقیقتری بر روند تولید، عرضه و قیمتگذاری خودروها داشته باشد، همچنین در این خصوص در نشستهای نظارتی مجلس پاسخ روشنی ارائه دهد.
مصطفوی، با انتقاد از وجود ابهاماتی در نحوه ثبت نام خودروسازان برای عرضه تولیداتشان، افزود: عدم شفافیت در انجام ثبت نام ها و فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، باعث شده قرعهکشی از یک سازوکار توزیعی عادلانه به فرصتی برای سودجویی تبدیل و زمینهساز رانت، ثبتنامهای صوری و کاهش اعتماد عمومی شده است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون لازم است وزارت صمت با اصلاح سیاست ها و شفاف سازی فرآیندهای تولید، عرضه و واردات خودرو به سرعت اقدامات موثری در راستای ساماندهی این بازار انجام دهد.