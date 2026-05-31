۱۱۰ موکب در مهمانی غدیر اصفهان مستقر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: همزمان با برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در ۱۴ شهر استان، ۱۱۰ موکب در مسیر جشن شهر اصفهان مستقر میشود و بیش از ۱۱۰ هزار پرس غذا توزیع خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی افزود: یکی از اصلیترین مأموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی، زنده نگه داشتن مناسبتهای مذهبی و تقویت شعائر دینی است و امسال نیز عید بزرگ غدیر با رویکردی متفاوت و گسترده در استان برگزار میشود.
وی یکی از برنامههای شاخص امسال را «پاتوقهای گفتوگو در مسیر جشن» عنوان کرد و گفت: در حوزه تبلیغ چهرهبهچهره، بیش از ۲۰۰ مبلغ در استان برای تبیین شخصیت امام راحل (ره) در آستانه چهاردهم خرداد و نیز تبیین موضوعات مرتبط با ولایت و مناسبتهای پیشرو بهکارگیری خواهند شد.