به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از فردا تا روز چهارشنبه روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی اقزود: طی امروز و همچنین از روز سه شنبه به بعد وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی در بعدازظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

به گفته سبزه زاری؛ شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۰.۹ و ایذه با دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۱ و کمینه دمای ۲۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.