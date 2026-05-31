به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج اولیه دعوت به مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعداد‌های درخشان) سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org از نتیجه ثبت‌نام خود مطلع شوند.

نتیجه برخی از متقاضیان این دوره به دلیل نقص مدارک ارسالی در زمان ثبت‌نام به صورت مشروط اعلام شده است. این دسته از داوطلبان لازم است حداکثر تا پایان خرداد نسخه‌ای از ریز نمرات حاوی معدل و نمره پایان‌نامه و تاریخ فراغت از تحصیل خود را به صورت یک فایل PDF از طریق لینک مندرج در کارنامه اعلام نتیجه خود بارگذاری کنند. عدم ارسال مدارک در موعد مقرر منجر به حذف نام این متقاضیان از فهرست واجدین شرایط مصاحبه این دوره خواهد شد.

از آن جایی که مطابق بند ۷-۱ مصوبه جلسه شماره ۸۴ شورای هدایت استعداد‌های درخشان به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۵۴۹ به تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صرفاً فارغ التحصیلان سال ۱۴۰۱ به بعد که واجد شرایط ثبت‌نام این دوره بوده‌اند، مجاز به شرکت در پذیرش بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لذا دانش آموختگان سال ۱۴۰۰ که براساس مفاد دفترچه راهنما در این دوره ثبت‌نام نموده‌اند از فهرست واجدین شرایط حذف شده و می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم اطلاعات حساب بانکی خود وجه ثبت‌نام پرداختی خود را دریافت کنند.

نحوه و چگونگی ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط شرکت در مصاحبه این دوره از طریق سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org اعلام خواهد شد.