به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مهدیه اصحابی گفت:برای امروز جوی به نسبت پایداری را سپری کردیم و بیشینه دمای هوا هم در سطح استان به حدود ۳۰ تا ۳۲ درجه سانتی گراد رسید.

او افزود::انتظار می رود همچنان این آرامش و پایداری جو تا بعدازظهر سه شنبه تداوم داشته باشد و دمای هوا برای روز سه شنبه که گرمترین روز این هفته است به حدود ۳۵ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

به تدریج از عصر روز سه شنبه تا پایان هفته به واسطه نفوذ جریانات شمالی شاهد افزایش ابر و همینطور رگبار و رعد برق پراکنده در سطح استان خواهیم بود.