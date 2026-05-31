پخش زنده
امروز: -
با امضای تفاهمنامهای میان رییس دانشگاه خوارزمی و مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، گام مهمی در راستای تأمین مسکن برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این تفاهمنامه که پس از پیگیریهای چندساله به ثمر نشست، در چارچوب همکاری مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده و امید میرود بخش مهمی از دغدغههای معیشتی دانشگاهیان را برطرف سازد.
رییس دانشگاه خوارزمی در این خصوص گفت: مسکن یکی از اصلیترین دغدغههای کارکنان و اعضای هیئت علمی است و امیدواریم با اجرای این طرح، بخش مهمی از مشکلات آنان برطرف شود، این اقدام، نویدبخش آیندهای روشن برای خانواده بزرگ دانشگاه خوارزمی است و میتواند انگیزه و آرامش بیشتری برای همکاران فراهم کند.
این خبر خوش، نشاندهنده عزم جدی دانشگاه خوارزمی برای ارتقای رفاه دانشگاهیان بوده و نقطه عطفی در مسیر رفع دغدغههای معیشتی دانشگاهیان به شمار میرود.
این اقدام پس از پیگیریهای چندساله مدیریت دانشگاه و شرکت تعاونی مسکن کارکنان و رایزنیهای مستمر با دستگاههای اجرایی محقق شد.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، ۳۰ هکتار از اراضی ضلع شمال غربی دانشگاه در پردیس کرج که در سال ۱۴۰۱ سند مالکیت آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده بود به اجرای طرح مسکن ویژه دانشگاهیان اختصاص داده شد و با فراهمسازی شرایط لازم، زمینه بهرهمندی کارکنان و اعضای هیئت علمی از این طرح را فراهم میکند.