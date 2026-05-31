به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدل های هواشناسی، طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان اغلب مناطق صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مهدی آخوندی، پدیده غالب در این مدت وزش باد خواهد بود؛ به‌ویژه در مناطق کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا که احتمال وزش باد در آنها بیشتر است.

همچنین از بعدازظهر سه‌شنبه تا چهارشنبه، با نفوذ زبانه‌های پرفشار از عرض‌های بالاتر و شمالی شدن جریانات، در ارتفاعات شمالی استان احتمال پدیده محو و بارش پراکنده وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: شرایط جوی استان در مجموع طی روز‌های آینده آرام و پایدار خواهد بود.