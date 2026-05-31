فرمانده انتظامی بوانات از کشف ۳۴۰ کیلوگرم چای فاقد مجوز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت: ماموران پاسگاه انتظامی سروستان هنگام گشت زنی در جاده‌های اصلی موفق به شناسایی یک دستگاه وانت مزدا حامل بار قاچاق شدند.

او افزود: پس از توقیف خودرو و در بازرسی انجام گرفته ۳۴۰ کیلو گرم چای فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه کارشناسان ارزش چای کشف شده را ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ ارجمند افزود: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.