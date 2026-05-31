رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم گفت: شهید رئیسی حکمرانی را مبتنی بر فقه حکومتی اسلام می‌دانست و معتقد بود دولت، عطیه الهی و فرصتی برای خدمت به مردم است.

حکمرانی شهید رئیسی بر سه پایه «خدامحوری، مسئولیت‌پذیری و مردم‌باوری» استوار بود

حکمرانی شهید رئیسی بر سه پایه «خدامحوری، مسئولیت‌پذیری و مردم‌باوری» استوار بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم، در دومین همایش «حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله رئیسی»، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای خدمت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، افزود: توفیق داشتم بیش از ۳۰ سال در محضر شهید آیت‌الله رئیسی باشم و به‌ویژه در سال‌های پایانی عمر پربرکت ایشان در قوه قضائیه و دولت همکاری نزدیک و مستمر داشته باشم. آنچه امروز بیان می‌کنم، آموخته‌هایی است که از این شهید عزیز فراگرفته‌ام و جلوه‌هایی از حکمرانی ایشان است که از نزدیک مشاهده کرده‌ام.

وی با بیان اینکه اساس حکمرانی در اندیشه و رفتار شهید رئیسی بر مبانی فقهی و فقه حکومتی اسلام استوار بود، گفت: ایشان معتقد بود حوزه حکمرانی و دولت‌داری در جمهوری اسلامی باید بر پایه مبانی دینی و اسلامی شکل بگیرد و اداره جامعه بدون توجه به این اصول، از مسیر اصلی خود فاصله خواهد گرفت.

اسماعیلی افزود: یکی از پر تکرارترین مفاهیمی که از شهید رئیسی می‌شنیدم، موضوع حکمرانی خدامحور بود. ایشان بار‌ها به آیه شریفه «الذین إن مکناهم فی الارض» استناد می‌کرد و معتقد بود فرصت حکومت و مسئولیت اداره جامعه، موهبتی الهی است که خداوند در اختیار کارگزاران قرار داده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت سیزدهم ادامه داد: شهید رئیسی بر این باور بود که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و دولت‌مردان باید خود را امانتدار این نعمت الهی بدانند. او همواره تأکید می‌کرد که فرصت مسئولیت، قدرت و اداره کشور عطیه‌ای از جانب خداوند است و باید در همان مسیری هزینه شود که خداوند برای آن تعیین کرده است.

وی تصریح کرد: شهید رئیسی معتقد بود خداوندی که انسان را آفریده، برای اداره زندگی فردی و اجتماعی او نیز برنامه و نسخه حکمرانی ارائه کرده است؛ بنابراین نمی‌توان دین را از سیاست، جامعه و حکمرانی جدا دانست.

اسماعیلی دومین ویژگی حکمرانی شهید رئیسی را «مسئولیت‌پذیری» عنوان کرد و گفت: ایشان هیچ‌گاه عباراتی مانند «نمی‌شود»، «امکان ندارد»، «اعتبار نداریم» یا «اجازه نمی‌دهند» را در مدیریت نمی‌پذیرفت. همواره تأکید داشت که اگر برای حل یک مشکل راهی وجود ندارد، باید راهی ساخته شود.

وی افزود: شهید رئیسی معتقد بود کارگزاران نظام نباید صرفاً از کنار مشکلات عبور کنند، بلکه باید برای چاره‌جویی و درمان مسائل اقدام کنند. از نگاه ایشان، دولت نهادی مسئله‌شناس، مسئله‌یاب و مسئله‌حل‌کن بود و وظیفه داشت برای مشکلات مردم راهکار ارائه دهد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با اشاره به اهمیت برنامه‌محوری در اندیشه شهید رئیسی اظهار کرد: ایشان معتقد بود مسئولیت‌پذیری بدون برنامه‌ریزی معنا ندارد و دولتی که می‌خواهد مشکلات را حل کند، باید برنامه مشخص و عملیاتی داشته باشد.

وی در این زمینه به دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ایشان خواستند مسئولیت قوه قضائیه را برعهده بگیرد، همانند روال همیشگی از ایشان خواستند برنامه خود را ارائه کند. شهید رئیسی نیز «سند تحول قضایی» را تدوین و تقدیم رهبر معظم انقلاب کرد.

اسماعیلی افزود: یکی از ویژگی‌های ممتاز شهید رئیسی این بود که رهبر معظم انقلاب در متن حکم انتصاب ایشان به ریاست قوه قضائیه، به این برنامه و سند تحول اشاره و از آن تمجید کردند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه برنامه‌محوری در نگاه مدیریتی شهید رئیسی بود.

وی ادامه داد: پس از آن نیز این سند تحول توسعه یافت و به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تحول‌آفرین در قوه قضائیه مورد استفاده قرار گرفت. شهید رئیسی چه در قوه قضائیه و چه در دولت، همواره با برنامه وارد میدان مسئولیت می‌شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت سیزدهم یکی دیگر از ویژگی‌های حکمرانی شهید رئیسی را ولایت‌مداری دانست و گفت: ایشان رهبر معظم انقلاب را محور هدایت و فرمانده نظام می‌دانست و خود و دولت را سرباز ولایت تلقی می‌کرد.

وی افزود: شهید رئیسی معتقد بود جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه شکل گرفته و تمامی دستاورد‌های نظام باید در سبد رهبری و نظام اسلامی قرار گیرد. از همین رو هرگز برای پیشبرد امور از نام و جایگاه رهبری هزینه نمی‌کرد، اما موفقیت‌ها و دستاورد‌ها را متعلق به نظام ولایی می‌دانست.

اسماعیلی تصریح کرد: در مقابل، کاستی‌ها و ضعف‌ها را متوجه کارگزاران می‌دانست و مسئولیت آن را می‌پذیرفت. این رویکرد از ویژگی‌های برجسته اخلاق مدیریتی شهید رئیسی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مردم‌باوری رئیس‌جمهور شهید اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی مردم را ولی‌نعمتان نظام می‌دانست و میان افراد از حیث گرایش‌های سیاسی، مذهبی یا اجتماعی تفاوتی قائل نبود. از نگاه ایشان، همه مردم شایسته خدمت بودند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت سیزدهم افزود: شهید رئیسی مردم را «عیال‌الله» و اشرف مخلوقات خداوند می‌دانست و خدمت به آنان را عبادت و وظیفه‌ای مقدس تلقی می‌کرد. او رضایت مردم را زمینه‌ساز رضایت الهی می‌دانست.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور شهید باور داشت تحقق ایران قوی بر دو پایه استوار است؛ نخست نصرت الهی و دوم حمایت مردم. ایشان همواره مردم را مظهر نصرت الهی می‌دانست و معتقد بود پیشرفت کشور بدون حضور و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

اسماعیلی با اشاره به برخی سیاست‌های دولت سیزدهم گفت: مردمی‌سازی یارانه‌ها، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، تقویت مشارکت عمومی در حل مسائل کشور و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله رویکرد‌هایی بود که شهید رئیسی با جدیت دنبال می‌کرد.

وی همچنین به نگاه شهید رئیسی در حوزه عدالت و حقوق عمومی اشاره کرد و افزود: ایشان معتقد بود باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت مردم در اداره امور و صیانت از حقوق عامه استفاده شود و حضور مردم را نه یک امر تشریفاتی، بلکه عامل قدرت‌آفرین و امنیت‌ساز برای کشور می‌دانست.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در پایان خاطرنشان کرد: شهید آیت‌الله رئیسی الگویی از حکمرانی مبتنی بر مبانی دینی، مسئولیت‌پذیری، برنامه‌محوری، ولایت‌مداری و مردم‌باوری بود و همین ویژگی‌ها موجب شد نام و یاد او به عنوان یک خدمتگزار صادق و مردمی در حافظه ملت ایران ماندگار شود.