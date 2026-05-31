پخش زنده
امروز: -
مهمونی کیلومتری غدیر از میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد مردمی مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان گفت: برنامه امسال از میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ و با تمرکز بر «محلهمحوری»، تقویت کاروانهای شادی و خدمات مردمی برگزار میشود.
محمد ربانی افزود: امسال از هماکنون میادین، خیابانها و چهارراههای شهر حال و هوای غدیر به خود گرفتهاند و پیشبینی میشود در ایام عید غدیر، فضای شهر بیش از گذشته رنگ و بوی این عید بزرگ را به خود بگیرد.
رئیس ستاد مردمی مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان گفت: به مدت ۱۰ شب، جشن و سرور اهل بیت (ع) در حرم حضرت زینب (س) زینبیه اصفهان و همچنین موکب مستقر در ضلع جنوبی پل خواجو برقرار خواهد بود.
ربانی افزود: حدود ۱۱۰ موکب در بخشهای پذیرایی، فرهنگی، اجتماعی، مشاوره و میز خدمت در مسیر برپا میشود و از همه مردم به ویژه خانوادهها دعوت میکنیم با حضور در این جشن مردمی، همراه با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچمهای مزین به نام اهل بیت (ع)، در ایجاد حال و هوای متفاوت عید غدیر در شهر سهیم باشند.
رئیس ستاد مردمی مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان با اشاره به اطعام گسترده در این عید بزرگ گفت: در همین مراسم حدود ۱۰ هزار دست غذای گرم در ظهر روز عید غدیر و پس از پایان برنامه میان حاضران توزیع خواهد شد.