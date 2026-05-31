به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عادل سلیمانی گفت: پست۲۰/ ۶۳ کیلوولت «شهید آرمان میزبان» با ۲ ترانس ۵۰ مگاولت آمپر و فناوری GIS که با یک همت هزینه ساخته شده است، تابستان امسال به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت شبکه فوق توزیع گیلان به میزان ۱۰۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به تامین برق مطمئن و پایدار مناطق اطراف این پست در منطقه جنوبی شهر رشت، گفت: این پست در تامین برق و بهبود کیفیت برق تحویلی به محلات سرچشمه، چمران، فلسطین، آج بیشه، بلوار شهدا، بلوار شریعتی، پل عراق و بخش‌های دیگری از مناطق میانی و جنوبی شهر رشت نقش بسیار موثری دارد.

وی با اشاره به ویژگی شاخص پست شهید میزبان، افزود: با توجه به اینکه تامین زمین با متراژ بالا برای اجرای چنین طرحی در مرکز شهر رشت امکان‌پذیر نیست و در صورت تامین زمین، هزینه‌های بالایی دارد، تصمیم گرفته شد این پست با تکنولوژی روز GIS عملیاتی و اجرا شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: اجرای چنین طرحی با فناوری پست‌های معمولی به حدود ۵ هزار متر مربع زمین نیاز داشت که با استفاده از فناوری روز GIS، در هزار و ۸۰۰ مترمربع اجرا شد.

عادل سلیمانی با بیان اینکه این طرح ویژگی خاص دیگری هم دارد، افزود: ساخت چنین پستی به طور معمول در مدت ۳ سال عملیاتی می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ساخت این پست در مدت ۹ ماه به پایان رسید.

وی از امکان تامین برق ۵۰ هزار مشترک با بهره برداری از این پست فوق توزیع خبر داد و گفت: با افتتاح پست «شهید آرمان میزبان» در منطقه آج بیشه شهر رشت و آغاز طرح‌های جدید، شبکه انتقال و فوق توزیع استان از تاب‌آوری و پایداری مطلوبی برخوردار خواهد شد.