پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان از افتتاح پست «شهید میزبان» با هدف افزایش ۱۰۰ مگاولتآمپری ظرفیت شبکه فوق توزیع استان، با یک همت هزینه تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عادل سلیمانی گفت: پست۲۰/ ۶۳ کیلوولت «شهید آرمان میزبان» با ۲ ترانس ۵۰ مگاولت آمپر و فناوری GIS که با یک همت هزینه ساخته شده است، تابستان امسال به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت شبکه فوق توزیع گیلان به میزان ۱۰۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان با اشاره به تامین برق مطمئن و پایدار مناطق اطراف این پست در منطقه جنوبی شهر رشت، گفت: این پست در تامین برق و بهبود کیفیت برق تحویلی به محلات سرچشمه، چمران، فلسطین، آج بیشه، بلوار شهدا، بلوار شریعتی، پل عراق و بخشهای دیگری از مناطق میانی و جنوبی شهر رشت نقش بسیار موثری دارد.
وی با اشاره به ویژگی شاخص پست شهید میزبان، افزود: با توجه به اینکه تامین زمین با متراژ بالا برای اجرای چنین طرحی در مرکز شهر رشت امکانپذیر نیست و در صورت تامین زمین، هزینههای بالایی دارد، تصمیم گرفته شد این پست با تکنولوژی روز GIS عملیاتی و اجرا شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان گفت: اجرای چنین طرحی با فناوری پستهای معمولی به حدود ۵ هزار متر مربع زمین نیاز داشت که با استفاده از فناوری روز GIS، در هزار و ۸۰۰ مترمربع اجرا شد.
عادل سلیمانی با بیان اینکه این طرح ویژگی خاص دیگری هم دارد، افزود: ساخت چنین پستی به طور معمول در مدت ۳ سال عملیاتی میشود که با برنامهریزیهای انجام شده، ساخت این پست در مدت ۹ ماه به پایان رسید.
وی از امکان تامین برق ۵۰ هزار مشترک با بهره برداری از این پست فوق توزیع خبر داد و گفت: با افتتاح پست «شهید آرمان میزبان» در منطقه آج بیشه شهر رشت و آغاز طرحهای جدید، شبکه انتقال و فوق توزیع استان از تابآوری و پایداری مطلوبی برخوردار خواهد شد.