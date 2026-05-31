رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی مازندران از کشف و معدومسازی ۴۳۹ کیلوگرم لاشه دامی غیرقابل مصرف در جریان بازرسیهای عید سعید قربان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی مازندران از بازرسی ۲ هزار و ۵۴۴ رأس دام زنده جهت قربانی خبر داد و گفت: در این طرح، ۴۳۹ کیلوگرم لاشه غیرقابل مصرف و ۱۰۸ عدد کبد بیمار کشف و ضبط شد.
پیام عطایی با تشریح جزئیات نظارت بهداشتی بر دامهای قربانی افزود: از مجموع دامهای بازرسیشده، ۶ رأس لاشه به طور کامل ضبط و ۶۶ رأس دیگر به دلیل آلودگی موضعی به عنوان لاشه اصلاحی شناسایی شد که پس از خارج کردن بخش آلوده، برای مصرف انسانی آزاد گردید.
وی با اشاره به اینکه مجموع لاشههای ضبطشده ۴۳۹ کیلوگرم بود، گفت: در جریان بازرسیها، ۱۰۸ عدد کبد ضبطی، ۶۷ عدد کبد اصلاحی، ۱۱۲ عدد ریه ضبطی و ۲۰ عدد کلیه ضبطی کشف و معدوم شد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی مازندران، بیماریهای انگلی کبدی، آبسههای چرکی ریه، نارساییهای کلیوی و ذبح غیراصولی را مهمترین عوامل ضبط لاشه و اندامها برشمرد و هشدار داد: اگر بازرسیهای دامپزشکی انجام نمیشد، این فرآوردههای آلوده بدون داشتن ظاهر متفاوت، وارد سفرههای مردم میشد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان، از مردم خواست ذبح دام را حتماً در کشتارگاههای مجاز و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی انجام دهند و تأکید کرد: شهروندان در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکلی میتوانند موارد را از طریق ادارات دامپزشکی شهرستانها و یا سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۲ پیگیری نمایند.