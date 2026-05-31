به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛؛ مراسم تشییع و خاکسپاری پدر سردار شهید «سیدمصطفی سیدحسن زاده امروز ساعت ۱۶:۳۰ از از مرکز هیئت حضرت ابوالفضل (ع) واقع در میدان امیر (دروازه دولت) به طرف گلزارشهدای دارالسلام کاشان برگزار می‌شود. سردار شهید «سیدمصطفی سیدحسن زاده» در تاریخ یکم فروردین ماه سال ۱۳۴۰ در شهرستان کاشان متولد شد و یکم مهر سال ۱۳۶۲ در چاله سبز مریوان با سمت قائم مقام و فرمانده اطلاعات عملیات لشکر ۱۴ امام حسین براثر اصابت ترکش به شهادت رسید و در گلزار شهدای دارالسلام کاشان آرام گرفت.