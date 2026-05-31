معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان تهران از برنامهریزی برای تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به تجهیزات کاهنده مصرف آب در سال جاری خبر داد و گفت: استفاده از این تجهیزات میتواند مصرف آب مشترکان را به طور میانگین دستکم ۲۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما «محمداسماعیل محسنینسب» با اشاره به ادامه خشکسالی در استان تهران برای ششمین سال پیاپی و تاثیر آن بر روی منابع آبی، اظهار داشت: با توجه به این وضعیت، در کنار مدیریت تامین و توزیع، مدیریت مصرف آب بیش از گذشته در اولویت برنامهریزیها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و غیرخانگی یکی از راهبردهای مهم عبور از شرایط کمآبی است، افزود: اگرچه وضعیت بارندگیهای سال آبی جاری تا حدودی در مقایسه با سال آبی گذشته بهبود یافته است، در مقایسه با متوسط بلندمدت همچنان با بیش از ۳۰ درصد کاهش بارندگی مواجه هستیم.
معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان تهران با اشاره به تجربه موفق اجرای طرح نصب کاهندههای مصرف آب در سال گذشته، گفت: کاهش مصرف با استفاده از تجهیزات کاهنده، یکی از راهکارهای موثر و کمهزینه مدیریت مصرف است و بر همین اساس، امسال برنامه تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به این تجهیزات در دستورکار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تجربههای اجرایی نشان میدهد در برخی واحدهای مسکونی که روزانه حدود ۵ هزار لیتر آب مصرف میکردند، پس از نصب تجهیزات کاهنده، میزان مصرف به کمتر از یکهزار لیتر در روز کاهش یافته و به صورت میانگین، در واحدهایی که از این تجهیزات استفاده کردهاند، دستکم ۲۰ درصد کاهش مصرف ثبت شده است.
محسنینسب این میزان صرفهجویی را برای نجات تهران از وضعیت کمآبی بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب در پایتخت میتواند تاثیر قابل توجهی در حفظ منابع آبی داشته باشد و شرایط گذر از دوره اوج مصرف در فصل گرما را تسهیل کند.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در ماههای گرم سال، اظهار داشت: بازه زمانی خرداد تا پایان شهریور، مهمترین دوره مدیریت مصرف آب است و هر میزان موفقیت در کنترل مصرف طی این ماهها، شرایط پایدارتری را برای تامین آب در پاییز و زمستان آینده رقم خواهد زد.
معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان تهران درباره چگونگی برخورداری از تجهیزات کاهنده مصرف آب، گفت: مشترکان متقاضی میتوانند ضمن تماس با سامانه ۱۲۲، درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند که هزینه نصب بهصورت رایگان انجام میشود ضمن آنکه مبلغ مربوط به تجهیزات به صورت اقساط یکساله از طریق قبوض آب دریافت خواهد شد.
محسنینسب با اشاره به برنامههای تشویقی آبفا برای مدیریت مصرف، گفت: مشترکان خوشمصرف در صورت کاهش مصرف در مقایسه با سال گذشته، مشمول تخفیف آببها میشوند.
وی در پایان با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از طرح نصب تجهیزات کاهنده استقبال کردند، ابراز امیدواری کرد: با افزایش آگاهی عمومی و توسعه برنامههای اطلاعرسانی، استقبال شهروندان از این طرح امسال افزایش یابد.