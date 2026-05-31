به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره کارلوس آلکاراس از اسپانیا و مدافع عنوان قهرمانی به علت مصدومیت مچ دست انصراف داد. نواک جوکوویچ تنیسور ۳۹ ساله و فوق ستاره کهنه کار صربستانی هم که تلاش می‌کرد با کسب بیست و پنجمین قهرمانی خود در گرنداسلم رکورد خود را جاودانه‌تر کند، با شکست زودهنگام در سوم، از دور رقابت ها کنار رفت.

به قهرمانان انفرادی و دونفره ۲۰۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی اهدا می‌شود و به تنیس بازان فینالیست انفرادی مردان و زنان ۱۳۰۰ و به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی ۸۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. قهرمان این دوره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و نایب قهرمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو یورو پاداش نقدی دریافت می‌کند. به تنیسور‌های روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین اجازه استفاده از پرچم کشورشان در این رقابت‌ها داده نشد.

نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

انفرادی مردان - دور سوم:

خوآن مانوئل سروندولو از آرژانتین ۳ - ۲ مارتین لاندالوس از اسپانیا

ماتئو برتینی از ایتالیا ۳ - ۲ فرانسیسکو کومنسانیا از آرژانتین

ژیمه فاریا از پرتغال ۲ - ۳ فرانسیس تیافو از آمریکا

ماتئو آرنالدی از ایتالیا ۳ - ۲ رافائل کولینیون از بلژیک

فلیکس اوژر از کانادا (بخت ۴ قهرمانی) ۳ - ۱ برندان ناکاشیما از آمریکا

مویزه کوآمه از فرانسه ۱ - ۳ آلخاندرو تابیلو از شیلی

فلاویو کوبولی از ایتالیا (بخت ۱۰ قهرمانی) ۳ - ۰ لرنر تین از آمریکا

فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین ۲ - ۳ زاکاری سواجدا از آمریکا

پیش از این، یاکوب منشیک از چک، آندری روبلف از روسیه، کاسپر رود از نروژ، ژائو فونسکا از برزیل، رافائل خودار اسپانیا، پابلو کاره نیو بوستا از اسپانیا، یسپر دی یونخ از هلند و آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی) نیز به دور چهارم صعود کرده‌اند.

انفرادی زنان - دیدار‌های مهم دور سوم:

آرینا سابالنکا از بلاروس (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ داریا کاساتکینا از استرالیا

نائومی اوزاکا از ژاپن ۲ - ۱ ایوا یوویچ از آمریکا

کوکو گاف از آمریکا (بخت ۴ قهرمانی) ۱ - ۲ آناستازیا پوتاپووا از اتریش

دیان پری از فرانسه ۲ - ۱ آماندا آنیسسیمووا از آمریکا (بخت ۶ قهرمانی)

- الینا سفیتولینا از اوکراین (بخت ۷ قهرمانی)، ایگا اشویاتک از لهستان (بخت ۳ قهرمانی) و میرا آندریه وا از روسیه (بخت ۸ قهرمانی) نیز به دور چهارم صعود کرده‌اند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ در انفرادی مردان کارلوس آلکاراس از اسپانیا با غلبه بر یانیک سینر از ایتالیا و در انفرادی زنان کوکو گاف از آمریکا با شکست آرینا سابالنکا از بلاروس قهرمان شدند. در دوبل زنان تیم سارا ارانی و جاسمین پائولینی از ایتالیا و در دوبل مردان تیم مارسل خرانویرز از اسپانیا و اوراسیو زبایوس از آرژانتین به مقام قهرمانی رسیدند.

- رافائل نادال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، ۱۴ بار قهرمان رولان گروس شده و رکورد دار بلامنازع قهرمانی در تاریخ این رقابت هاست.

- در تاریخ گرنداسلم فرانسه که از سال ۱۸۹۱ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی با ۱۴ قهرمانی رکورد دار است. مکس دکوژی فرانسوی با ۸ قهرمانی دوم و بیورن بورگ سوئدی با ۶ قهرمانی سوم هستند. در بخش زنان کریس اورت از آمریکا با ۷ قهرمانی رکورد دار است و سوزان لنگلن از فرانسه و اشتفی گراف از آلمان با ۶ قهرمانی دوم مشترک هستند.