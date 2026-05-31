با اتمام طرح پایاب سد خداآفرین، بیش از ۲۸ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی بیله سوار، زیر پوشش آبیاری مدرن قرار میگیرد که افزایش اشتغال و امنیت غذایی را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محبوب حسینی، فرماندار شهرستان بیلهسوار گفت: تکمیل پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان تحولی جدی در بخش کشاورزی ایجاد میکند به طوری که ظرفیت تولید را در شهرستان بیلهسوار تا ۱ میلیون تن افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با تکمیل این پروژه تحت روشهای نوین آبیاری مورد بهرهبرداری بهتر و با ظرفیت بالای تولید قرار میگیرند.
حسینی افزود: این سیستم آبیاری که عمدتا روشهای جدید و طیف را شامل میشود از نوع سیستم آبیاری کلاسیک است که به افزایش ظرفیت تولید نیز منجر خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در فازهای ۳ و ۴ عمده مزارع که تحت پوشش آبیاری مدرن قرار میگیرند در محدوده شهرستان بیلهسوار است که با ۹۳ درصد پیشرفت در ۲۲ هزار هکتار اراضی در حال اتمام است که ۸ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیز به همت دولت و نظام اسلامی در این مجموعه انجام شده است.
فرماندار شهرستان بیلهسوار بیان کرد: مجموع سرمایهگذاریها و حمایت از کشاورزان ظرفیت تولید و اشتغالزایی تا ۳ هزار و ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در بستر اجرای این پروژه فراهم میآید تا جلوی مهاجرتها گرفته شود.
وی ادامه داد: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان برای این پروژه در محدوده بیلهسوار اختصاص یافته و همچنان سعی بر این است تا توان تولید در این بخش در شهرستان بیلهسوار ۶۰۰ هزار تن افزایش یابد.
فرماندار بیلهسوار از این شهرستان به عنوان انبار غله استان یاد کرد و گفت: عملیات برداشت گندم در هفته آینده در این شهرستان آغاز خواهد شد و پیشبینی میکنیم وضعیت مطلوبی را در برداشت این محصول استراتژیک در بیلهسوار مغان شاهد باشیم.