هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده از جنگ تحمیلی سوم در همدان، با حمایت شهرداری، بنیاد مسکن و مردم تعمیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان گفت: در ۸ روستا و ۸ شهرستان استان ۲ هزار و ۱۷ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیدند که ۳۶ واحد احداثی و مابقی تعمیری هستند.

رضایی با اشاره به اینکه مابقی این واحد‌ها منتظر تسهیلات یا کمک بلاعوض دولت هستند افزود: ۸۷ فقره ودیعه مسکن به سیستم بانکی معرفی شده، ۴۹ میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه دریافت کرده‌اند که برای واحد‌های احداثی ۲ ساله و تعمیر یک ساله است.

او تاکید کرد: به محض ابلاغ مصوبه از تهران کار بازسازی قوت خواهد گرفت.