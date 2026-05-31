کارشناس هواشناسی افزایش دما و وزش تندبادها را برای جنوب غرب خوزستان پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، از فردا تا روز چهارشنبه روند افزایش ۳ تا ۵ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
طی امروز و همچنین از روز سه شنبه به بعد وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاکهای محلی و موقتی در بعدازظهرها در این مناطق وجود دارد.
شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۰.۹ و ایذه با دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۱ و کمینه دمای ۲۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.