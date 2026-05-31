رئیس دانشگاه تربیت مدرس بانکوک گفت: زبان فارسی ابزاری برای برقراری ارتباط و دریچه‌ای برای ورود به جهان گسترده فرهنگ، تمدن، ادبیات و شیوه تفکر عمیق جهان فارسی‌زبان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «روز ایران» با حضور استادان، دانشجویان، شخصیت‌های فرهنگی و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی در دانشگاه تربیت مدرس سریناکارین‌ویروت بانکوک برگزار شد.

این برنامه فرهنگی ـ علمی با همکاری مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه که علاوه بر اعطای گواهینامه زبان فارسی، فرصتی مغتنم برای معرفی ابعاد مختلف فرهنگ، زبان، هنر و تمدن ایرانی و تقویت روابط فرهنگی و دانشگاهی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند فراهم ساخت.

خانم پروفسور تانیکان سون‌سین‌پای، رئیس دانشگاه تربیت مدرس سریناکارین‌ویروت بانکوک در سخنانی، اظهار داشت: امروز فرصتی ارزشمند و الهام‌بخش برای دانشجویانی که دوره مقدماتی زبان فارسی را با موفقیت به پایان رسانده‌اند؛ دوره‌ای که در چارچوب همکاری علمی و فرهنگی میان مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه، و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند برگزار شده است.

وی با اشاره به اهمیت یادگیری زبان فارسی، گفت: زبان فارسی ابزاری برای برقراری ارتباط و دریچه‌ای برای ورود به جهان گسترده فرهنگ، تمدن، ادبیات و شیوه تفکر عمیق جهان فارسی‌زبان است؛ جهانی که یکی از غنی‌ترین و تأثیرگذارترین تمدن‌های بشری را در طول تاریخ شکل داده و آثار آن در حوزه‌های ادبیات، هنر، فلسفه، عرفان و اندیشه انسانی همچنان الهام‌بخش ملت‌های مختلف است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس سریناکارین‌ویروت بانکوک افزود: دانشجویانی که مسیر یادگیری زبان فارسی را انتخاب کرده‌اند، در حقیقت قدم در راه شناخت یکی از کهن‌ترین و پربارترین فرهنگ‌های جهان گذاشته‌اند؛ فرهنگی که قرن‌ها پیام‌آور دانایی، گفت‌و‌گو، اخلاق، زیبایی و معنویت بوده است.

وی تلاش، پشتکار و تعهد دانشجویان در فراگیری این زبان را شایسته تحسین دانست و تأکید کرد: یادگیری یک زبان جدید، فراگیری واژه‌ها و قواعد دستوری و به معنای آشنایی با روح و جهان‌بینی یک ملت است.

سون‌سین‌پای با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تقویت تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها عنوان کرد: در دنیای امروز که ملت‌ها بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده‌اند، یادگیری زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون نقشی اساسی در ایجاد درک متقابل، تقویت دوستی و توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی ایفا کرده که برنامه‌هایی از این دست می‌توانند به ساختن پل‌های فرهنگی پایدار میان کشور‌ها کمک و زمینه‌ساز صلح، همزیستی و احترام متقابل در جامعه جهانی باشند.

وی همچنین، از همکاری‌های علمی و فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند قدردانی کرد و گفت: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همواره با حمایت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی خود و نیز تعیین استادان مجرب، نقش مهمی در برگزاری و موفقیت این دوره‌ها ایفا کرده و این همکاری ارزشمند، نمونه‌ای موفق از تعاملات فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس سریناکارین‌ویروت بانکوک موفقیت دانشجویان را تبریک گفت و خطاب به آنان اظهار داشت: گواهینامه‌ای که امروز دریافت می‌کنید، نشان‌دهنده موفقیت شما در یادگیری زبان فارسی و نمادی از پشتکار، ذهنی باز، روحیه یادگیری و آمادگی شما برای ورود به دنیای گفت‌وگوی میان‌فرهنگی و این گواهینامه نشانه مسیری که می‌تواند در آینده به تعمیق دوستی، شناخت متقابل و توسعه روابط فرهنگی و علمی میان پادشاهی تایلند و جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند هم در سخنانی، این برنامه را فراتر از یک رویداد فرهنگی دانست و بیان کرد: امروز حضور در این مراسم، برای من تنها شرکت در یک برنامه فرهنگی نیست؛ حضور در لحظه‌ای است که در آن، دو تمدن کهن آسیایی، دو ملت با ریشه‌های عمیق فرهنگی و دو جهانِ سرشار از معنویت و تاریخ، به یکدیگر نزدیک و "روز ایران" معرفی یک کشور و روح یک تمدن است؛ تمدنی که قرن‌ها توانسته با فرهنگ زنده و با زبان ماندگار و با اندیشه بر جهان تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ در هویت ملت‌ها افزود: در جهان امروز، بسیاری از کشور‌ها با قدرت اقتصادی شناخته می‌شوند، برخی با فناوری، برخی با رسانه و برخی با قدرت نظامی؛ اما در میان همه این قدرت‌ها، ملت‌هایی وجود دارند که سرمایه اصلی آنان "هویت فرهنگی" آنهاست.

زارع بی عیب یادآور شد: ایران یکی از همین تمدن‌هاست؛ تمدنی که اگرچه در طول تاریخ بار‌ها با جنگ، فشار، تحریم، بحران و دگرگونی‌های بزرگ روبه‌رو شده، اما هیچ‌گاه هویت فرهنگی خود را از دست نداده، زیرا ملتی که ریشه در شعر، حکمت، عرفان، فلسفه و معنویت دارد، با طوفان‌های زمانه از میان نمی‌رود.

رایزن فرهنگی کشورمان ادامه داد: شاید راز ماندگاری ایران همین باشد؛ اینکه ایرانیان از هزار سال پیش، به جای آنکه تنها به ساختن قصر‌ها و قدرت‌های مادی بیندیشند، به ساختن روح انسان پرداختند. آنان فقط تمدن نساختند، معنا آفریدند و تنها بر سرزمین‌ها تأثیر نگذاشتند، بر ذهن و قلب انسان‌ها اثر گذاشتند.

وی با اشاره به جایگاه ادبیات فارسی در فرهنگ جهانی گفت: وقتی سعدی در قرن هفتم هجری نوشت: "بنی‌آدم اعضای یک پیکرند"؛ در حقیقت سخنی گفت که امروز جهان آن را به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر می‌شناسدو وقتی مولانا از عشق سخن گفت، مرز‌های مذهب، قومیت و زبان را درنوردید و انسان را فراتر از تفاوت‌ها دید و هنگامی که فردوسی زبان فارسی را زنده نگه داشت، در واقع حافظ حافظه تاریخی و فرهنگی یک ملت شد.

زارع بی عیب با تأکید بر اهمیت زبان فارسی تصریح کرد:زبان فارسی یک جهان‌بینی که در آن حتی عشق، اندوه، سکوت، دوستی و عرفان نیز ادبیات دارند و واژه‌ها در فارسی حامل احساس، حکمت، زیبایی و تجربه انسانی‌اند.

وی خطاب به دانشجویان زبان فارسی اظهار داشت: شما وقتی زبان فارسی می‌آموزید، وارد فضایی می‌شوید که قرن‌ها انسان را به تفکر، مدارا، زیبایی، اخلاق و معنویت دعوت کرده که با آموختن فارسی، با حافظ گفت‌و‌گو می‌کنید، با سعدی اخلاق می‌آموزید، با خیام به تفکر درباره زندگی می‌رسید و با مولانا، مفهوم عشق و انسانیت را تجربه می‌کنید.

رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند، دانشگاه را مهم‌ترین بستر گفت‌وگوی فرهنگی دانست و اظهار داشت: در دانشگاه، انسان‌ها باید یاد بگیرند چگونه جهان را عمیق‌تر ببینند، چگونه تفاوت‌ها را بفهمند و چگونه با احترام و گفت‌و‌گو، به یکدیگر نزدیک شوند و چه زیباست که امروز این دانشگاه، میزبان روز ایران و گفت‌وگوی فرهنگی میان دو ملت آسیایی است.

وی همچنین با اشاره به روابط فرهنگی ایران و تایلند گفت: ایران و تایلند، هر دو وارث تمدن‌های کهن و هر دو ملت، ریشه در معنویت، اخلاق، خانواده، احترام و فرهنگ دارند. شاید به همین دلیل است که روابط میان دو کشور، نوعی نزدیکی فرهنگی و انسانی است.

زارع بی عیب تأکید کرد: من باور دارم که آینده دانشجویانی می‌سازند که زبان ملت دیگر را یاد می‌گیرند، فرهنگ دیگری را درک می‌کنند و جرئت می‌کنند فراتر از مرز‌ها فکر و امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به فرهنگی نیاز دارد که انسان‌ها را به هم نزدیک کند.

در بخش دیگری از این مراسم، آیین اهدای گواهی‌نامه پایان دوره مقدماتی زبان فارسی به دانشجویان و فارسی‌آموزانی که این دوره آموزشی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، برگزار که دانشجویان، پس از ماه‌ها تلاش، تمرین و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی، گواهی‌نامه‌های خود را از مسئولان دانشگاه و رایزنی فرهنگی دریافت کردند.

در ادامه برنامه، فیلم کوتاهی از دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد که بخش‌هایی از تاریخ کهن، تمدن چند هزار ساله، آثار تاریخی، معماری اسلامی ـ ایرانی، جاذبه‌های طبیعی، آیین‌های فرهنگی، هنر‌های سنتی، ادبیات فارسی و جلوه‌هایی از زندگی معاصر در ایران را به تصویر کشیده شد که این فیلم تلاش داشت تصویری واقعی و جامع از ایران، ظرفیت‌های فرهنگی و میراث تمدنی آن ارائه و مخاطبان را با بخشی از غنای فرهنگی و تاریخی ایران آشنا سازد.

همچنین، جشنواره غذای ایرانی با هدف معرفی بخشی از فرهنگ، هنر و سنت‌های اصیل ایرانی برگزار شد که با استقبال گسترده و پرشور استادان، دانشجویان و مهمانان حاضر در برنامه همراه بود.