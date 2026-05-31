به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: جریان صلح و سازش در خوزستان امروز به یک حرکت اجتماعی اثرگذار در کاهش تنش‌های خانوادگی و بازگرداندن آرامش به جامعه تبدیل شده است و همزمان با اجرای پویش ملی «ایران همدل» با عناوینی همچون «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، «به عشق ایران عزیز می‌بخشم»، «به عشق پرچم ایران می‌بخشم» و «به عشق فرشته‌های مدرسه شجره طیبه می‌بخشم»، مجموعه شورا‌های حل اختلاف استان خوزستان با رویکردی صلح‌محور و مردمی، اقدامات گسترده‌ای را در مسیر ایجاد سازش و کاهش اختلافات اجتماعی دنبال کرده است.

وی افزود: شعب مختلف شورا‌های حل اختلاف مجتمع شماره ۵ اهواز در جریان اجرای پویش «صلح علوی»، موفق شدند در مجموع ۲۱۴ پرونده خانوادگی، مالی، حقوقی، کیفری و رسوبی را به صلح و سازش منتهی کنند که این آمار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شورا‌های حل اختلاف در مدیریت اختلافات و جلوگیری از فرسایش قضایی است.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان ادامه داد: موضوع این پرونده‌ها شامل اختلافات مالی، دعاوی طلاق، مطالبه مهریه، طلاق توافقی، مطالبه نفقه، اجرت‌المثل و مطالبه وجه و تعدادی از پرونده‌های رسوبی بود که با توافق طرفین مختومه شد. ورود شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران و مجموعه ستاد صبر به این پرونده‌ها، موجب شد بسیاری از اختلافاتی که می‌توانست به تنش‌های عمیق خانوادگی و اجتماعی منجر شود از مسیر گفت‌و‌گو و تفاهم مدیریت و کنترل شود.

حجت الاسلام امانت بهبهانی با اشاره به اینکه پویش «صلح علوی» برگرفته از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) و فرهنگ اصیل اسلامی است، عنوان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ گذشت، گفت‌و‌گو و همدلی نیاز دارد و خوشبختانه مردم خوزستان در مسیر صلح و سازش، همواره همراه و پیشگام بوده‌اند.