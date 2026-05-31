پخش زنده
امروز: -
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین بر لزوم تشدید نظارتها بر زنجیره تأمین آرد و نان، استفاده حداکثری از سامانههای هوشمند در عرضه کالاهای اساسی و حمایت از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین امروز در دادسرای مرکز استان برگزار شد و مسئولان حاضر بر لزوم تشدید نظارتها بر زنجیره تأمین آرد و نان، استفاده حداکثری از سامانههای هوشمند در عرضه کالاهای اساسی و حمایت از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو تأکید کردند.
عسگری، دادستان مرکز استان، با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی از طریق جنگ روانی، خاطرنشان کرد که ذخایر استراتژیک استان به میزان کافی موجود است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی بر لزوم استفاده از سامانههای هوشمند در عرضه کالاهای اساسی و مواد اولیه تأکید کرد و گفت: ثبت نکردن اطلاعات در سامانههایی، چون سامانه جامع تجارت، آرد، نان و سامانه جامع انبارها جرم است و باید اطلاعات بهصورت مستمر در این سامانهها ثبت و بهروزرسانی شود.
دادستان قزوین همچنین بر ضرورت جدی پیگیری مصوبات شورای آرد و نان در شهرستانها و بخشها تأکید کرد و خواستار تجدید نظر در خصوص تأمین آرد روستایی و خانوارپز شد تا مشخص شود آیا آرد تحویلی به روستاها صرف پخت نان میشود یا در چرخه قاچاق قرار میگیرد.
وی همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بر ممنوعیت خروج گندم از استان و همچنین آنالیز هزینههای تولید گندم برای مقرون به صرفه شدن آن برای کشاورزان و اصلاح قیمت در صورت نیاز تأکید کرد.
حمایت از تولید؛ اولویت دستگاه قضایی
در بخش دیگری از این نشست، دادستان قزوین مجدداً بر سیاست دستگاه قضایی مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو تأکید کرد و گفت: تمام تلاش مجموعه مسئولان استان بر این است که هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود.
محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین، در این جلسه بر ضرورت افزایش نظارت بر نحوه پخت و توزیع آرد تأکید کرد. وی همچنین با بیان اینکه استان قزوین تنها استانی است که ناوگان حملونقل عمومی آن به سامانه GPS متصل است، خواستار بهرهگیری از این ظرفیت برای کنترل دقیق ورود و خروج آرد و حمل گندم شد.
صفیخانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و همچنین ثبت دقیق میزان تولید و فروش واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت برای مشخص شدن میزان دریافت مواد اولیه تأکید کرد و خواستار نظارت جدی بر نحوه خرید گندم و توزیع آرد شد.