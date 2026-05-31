مرکز مبادله ایران سه‌شنبه ۱۲ خردادماه میزبان یکصد و چهل و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام:

تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۱۱ خردادماه

شرایط شرکت:

• واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش

• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها

• قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوز‌های کشور

• مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران

☑️گروه‌های مجاز خرید:

• فروشندگان عمده شمش طلا

• تولیدکنندگان مصنوعات طلا

• خرده‌فروشان طلای آبشده

• سکو‌های برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر