پخش زنده
امروز: -
مرکز مبادله ایران سهشنبه ۱۲ خردادماه میزبان یکصد و چهل و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ایران سهشنبه ۱۲ خردادماه میزبان یکصد و چهل و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.
مهلت ثبتنام:
تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۱۱ خردادماه
شرایط شرکت:
• واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
• قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور
• مطابقت با شیوهنامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران
☑️گروههای مجاز خرید:
• فروشندگان عمده شمش طلا
• تولیدکنندگان مصنوعات طلا
• خردهفروشان طلای آبشده
• سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر