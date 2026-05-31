علی صالحی با هدف بررسی فرآیند‌های ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، به‌صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۳۷ تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این بازدید، دادستان تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر همه‌ی همکاران دادسرا، بر لزوم رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی سریع و توأم با دقت و تکریم به مراجعین تأکید کرد.

صالحی ضمن گفتگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و دستورات مقتضی جهت تسریع در بررسی موضوعات آنها را صادر کرد.

دادستان تهران گفت: خدمات‌دهی به مراجعین باید بدون وقفه و نسبت به گذشته بیشتر باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همه‌جانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

این بازدید میدانی با هدف سنجش وضع قضایی و اداری، همچنین ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم از خدمات قضایی است.