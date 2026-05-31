



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محسن کلاری در سیصد و نود و هفتمین جلسه ستاد اجرایی شاهد استان، اظهار کرد: درخصوص پیش ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد، تا زمان دریافت دستورالعمل جدید، مبنای عمل دستورالعمل سال قبل خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: در صورت اجرایی شدن طرح جدید هیات امنایی شدن مدارس، تنوع مدارس را نخواهیم داشت.



محمدعلی عباسی؛ رئیس اداره شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: در سال تحصیلی جاری ارائه مشاوره به دانش آموزان طرح هدف از مهمترین برنامه‌های ما در مدارس شاهد بود.

در انتهای این نشست از سردیس شهید محمدحسین خادمی از کارشناسان اداره امور شاهد و ایثارگران اداره‌کل در دهه ۶۰، رونمایی شد.