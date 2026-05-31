مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از اجرای مستمر عملیات آبرسانی سیار در منطقه حفاظتشده هفتاد قله خبر داد و گفت: برای کاهش تنش آبی ناشی از خشکسالی، در هر نوبت ۴۰ هزار لیتر آب به آبشخورهای این زیستگاه منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر انصاری با اشاره به کاهش بارندگیها و افت منابع آبی طبیعی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل گفت: خشک شدن برخی چشمهها و آبگیرهای طبیعی، ضرورت اجرای برنامههای حمایتی برای حفاظت از حیاتوحش را دوچندان کرده است.
وی افزود: منطقه حفاظتشده هفتاد قله بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش کشور، در اولویت برنامههای حفاظتی قرار دارد و بر همین اساس عملیات آبرسانی سیار به آبشخورهای این منطقه سه بار در هفته انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه در هر مرحله از این عملیات ۴۰ هزار لیتر آب به منطقه منتقل میشود، گفت: آب مورد نیاز از طریق تانکرهای آبرسان به مخازن و آبشخورهای مستقر در نقاط حساس و استراتژیک منتقل میشود تا گونههایی همچون کل و بز، قوچ و میش و سایر جانوران منطقه با کمبود آب مواجه نشوند.
انصاری همچنین از اجرای همزمان برنامههای بهسازی منابع آبی خبر داد و افزود: لایروبی چشمهها، مرمت و بهسازی آبشخورهای قدیمی و پایش مستمر منابع آب توسط محیطبانان در دستور کار قرار دارد.
وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده حضور غیرعادی حیاتوحش در حاشیه مناطق مسکونی یا هرگونه بحران مرتبط با کمآبی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.
منطقه حفاظتشده هفتاد قله اراک با وسعتی حدود ۹۷ هزار هکتار، یکی از زیستگاههای مهم حیاتوحش کشور به شمار میرود و گونههای ارزشمند جانوری متعددی در آن زیست میکنند که حفاظت از آنها در فصل گرما نیازمند مدیریت مستمر منابع آبی است.