پخش زنده
امروز: -
رئیس شعبه تعزیرات حکومتی چرداول گفت: در گشت مشترک نظارتی بازار شهرستان سیروان، ۲۵ واحد صنفی بازرسی شد که ۶ واحد متخلف شناسایی و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ایوب یارخواهی» رئیس شعبه تعزیرات حکومتی چرداول از برگزاری گشت مشترک نظارتی بازار شهرستان سیروان با حضور میدانی تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی خبر داد.
طبق اعلام این مسئول، هدف از این گشتها صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای نظارت بر بازار است.
یارخواهی عنوان کرد: در این گشت مشترک، ۲۵ واحد صنفی شامل نانواییها، شیرینیفروشیها، فروشگاههای زنجیرهای، قصابیها و فروشگاههای لوازم خودرو مورد رصد و پایش قرار گرفت.
بررسیهای میدانی نشان داد که از مجموع واحدهای بازرسی شده، ۶ واحد صنفی متخلف شناسایی شد. پرونده تخلفات این واحدها برای رسیدگی قانونی به شعبه تعزیرات حکومتی چرداول ارجاع گردید.
رئیس شعبه تعزیرات حکومتی چرداول در ادامه توضیح داد: بخش عمده وظیفه نظارت تخصصی بر بازار بر عهده دستگاههای متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است. تعزیرات حکومتی نیز با حضور میدانی در بازار، پشتیبانی و حمایت لازم را از بازرسان این دستگاهها به عمل میآورد.
یارخواهی بر نقش مهم مردم در شناسایی تخلفات بازار تأکید کرد و گفت: همکاری و مشارکت شهروندان میتواند اثربخشی نظارتها را افزایش دهد.
این مسئول از مردم خواست گزارشهای خود درباره تخلفات صنفی را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صمت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.