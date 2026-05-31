نخستین محموله بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان در مجتمع مداربسته شهر بنجار شهرستان زابل رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل شیلات استان گفت: این اقدام با هدف به وزنرسانی، توزیع میان آبزیپروران و تحقق خودکفایی منطقه در تأمین بچه ماهی سردابی انجام شده است.
علیزاده گفت: برای اولین بار در منطقه سیستان، عملیات رهاسازی بچه ماهی قزلآلا به مرحله اجرا درآمد تا زنجیره تأمین بچه ماهی مورد نیاز استخرهای پرورش ماهی شهرستان تکمیل شود.
وی افزود: این واحد ظرفیت تولید سالانه ۳۵ تن ماهی پرواری و توان تولید بیش از ۱۰۰ هزار قطعه بچه ماهی قزلآلا بهصورت حدواسط را داراست.
علیزاده ادامه داد: با بومیسازی فرآیند به وزنرسانی و تأمین بچه ماهی در داخل شهرستان، علاوه بر کاهش محسوس هزینههای تولید، امکان مدیریت دقیق دوره پرورش و تأمین نهاده در زمان مناسب برای تولیدکنندگان فراهم شده است.