در آئینی دفتر هیئت و سالن رزمی خانه تکواندو شهر درچه مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور شهرام الله آبادی رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان برگزار شد، رئیس هیئت تکواندو شهر درچه گفت: دفتر هیئت تکواندو درچه به مساحت ۸۰ مترمربع با ۱۳ میلیارد ریال هزینه در مدت ۴ ماه و سالن رزمی خانه تکواندو به مساحت ۱۵۰ متر مربع با ۷ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید. محمد عابدی افزود: همه هزینههای مرمت این اماکن ورزشی را خیر ورزشکار پرداخت کرده است.