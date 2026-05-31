به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور شهرام الله آبادی رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان برگزار شد، رئیس هیئت تکواندو شهر درچه گفت: دفتر هیئت تکواندو درچه به مساحت ۸۰ مترمربع با ۱۳ میلیارد ریال هزینه در مدت ۴ ماه و سالن رزمی خانه تکواندو به مساحت ۱۵۰ متر مربع با ۷ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید. محمد عابدی افزود: همه هزینه‌های مرمت این اماکن ورزشی را خیر ورزشکار پرداخت کرده است.