نوغانداران گیلانی برای خرید تخم نوغان عجله کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب الله رضادوست با اشاره به اینکه مراکز توزیع تخم نوغان در شهرستان‌ها فقط تا امشب تخم نوغان را توزیع می‌کنند گفت: علاقمندان به پرورش کرم ابریشم می‌توانند برای خرید تخم نوغان به مرکز توسعه نوغانداری کشور واقع در رشت مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه امسال ۳۰ هزار جعبه تخم نوغان در کشور توزیع شده است گفت: سهم گیلان از این میزان ۸ هزار و ۳۰۰ جعبه است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری گیلان گفت: پیش بینی می‌شود نوغانداران کشور امسال هزار و ۱۰۰ تن پیله‌تر ابریشم به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تولید کنند.

حبیب الله رضادوست با بیان اینکه قیمت تضمینی هر کیلوگرم پیله‌تر ابریشم ۶۰۵ هزار تومان است گفت: به دلیل استقبال بخش خصوصی از این محصول کشاورزی قیمت توافقی هر کیلوگرم پیله‌تر ابریشم امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه برداشت پیله‌تر ابریشم در استان‌های گرمسیری کشور از اواخر اردیبهشت آغاز شده است گفت: در گیلان برداشت این محصول از ۲۵ خرداد آغاز می‌شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری گیلان با بیان اینکه در ۱۸ استان کشور پیله‌تر ابریشم تولید می‌شود گفت: گیلان رتبه نخست تولید پیله‌تر ابریشم را در کشور دارد، پس از آن استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی رتبه‌های دوم و سوم را دارند.

حبیب الله رضادوست گفت: در همه شهرستان‌های گیلان به جز رودبار کرم ابریشم پرورش داده می‌شود.