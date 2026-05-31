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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت : با ساخت و افتتاح پایگاههای جدید مدیریت بحران در پایتخت تعداد آنها اکنون به حدود ۱۱۰ پایگاه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری تصریح کرد: در ماههای اخیر به دلیل شرایط مالی پروژههای شهری، روند برخی طرحها با کندی مواجه شد، چرا که بخشی از بودجه شهرداری صرف بازسازی منازل آسیبدیده، اسکان اضطراری و موقت شهروندان و اقدامات مرتبط با جنگ شد، اما با وجود این شرایط، قراردادهای لازم منعقد شده و پروژهها در حال پیگیری است.
وی همچنین به وضعیت فرسودگی برخی پایگاهها اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مراکز نیازمند بازسازی و اورهال بودند؛ سقف برخی پایگاهها فرسوده، پوسیده و آسیبدیده شده بود که تاکنون حدود ۳۰ سقف تعویض شده و حدود ۲۰ مورد دیگر نیز باید بازسازی شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه پایگاههای مدیریت بحران فضای خالی برای استفاده عمومی نیستند، افزود: این مراکز برای مأموریتهای تخصصی مدیریت بحران ایجاد شدهاند، اما در مقطعی براساس مصوبه شورای شهر مقرر شد بانوان در زمانهایی که پایگاهها فعالیت عملیاتی، مانور یا آموزش ندارند، از ظرفیت مازاد برخی فضاها برای ورزش استفاده کنند.
وی افزود : قرار بود تنها سالن چندمنظوره طبقه پایین برخی پایگاهها برای این منظور استفاده شود، اما بهتدریج کل ساختمان برخی پایگاهها در اختیار مجموعه ورزش قرار گرفت؛ بهگونهای که فضاهایی که باید محل تشکیل ستاد مدیریت بحران، برگزاری جلسات و استقرار تجهیزات میبود، به سالن بدنسازی، ورزشهای رزمی و فعالیتهای مشابه تبدیل شده بود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: با وجود مصوبات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ شورای شهر مبنی بر بازگرداندن این مراکز به کاربری اصلی، این موضوع سالها مورد بیتوجهی قرار گرفته بود، اما در دوره فعلی مدیریت شهری پیگیری شد.
وی افزود: در ابتدای این دوره، ۵۶ پایگاه در اختیار کاربریهای غیربحرانی بود که تاکنون ۵۵ مورد آن آزاد شده است. از این تعداد، ۵۲ پایگاه در اختیار مجموعه ورزش قرار داشت. هفته گذشته نیز با همکاری مجموعه باغموزه دفاع مقدس، پایگاه مستقر در این مجموعه تخلیه و به مأموریت مدیریت بحران بازگردانده شد و اکنون تنها یک پایگاه باقی مانده که در حال پیگیری برای آزادسازی آن هستیم.
نصیری همچنین با اشاره به اجرای پویش «شهر آماده» گفت: تاکنون بیش از یک میلیون نفر از شهروندان تهرانی در این پویش آموزش دیدهاند که حدود نیمی از آنها را دانشآموزان تشکیل میدهند و آموزشها در مدارس ارائه شده است.
وی ادامه داد: در این پایگاهها آموزشهایی در حوزه اطفای حریق، جستوجو و نجات، کمکهای اولیه پزشکی و آشنایی با مخاطرات به شهروندان ارائه میشود و شعار سازمان نیز «هر خانواده تهرانی، یک شهروند آموزشدیده» است.
به گفته وی، تاکنون حدود یکسوم این مسیر طی شده، چرا که تهران حدود سه میلیون خانوار دارد.