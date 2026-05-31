به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دویستوپنجاهوچهارمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری طرحی با عنوان «دستیابی به مدل شبیهسازی و پیشبینی وضع هوا در مقیاس کوچک با استفاده از مدلهای یادگیری عمیق مبتنی بر فیزیک» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانشبنیان منتشر شد.
پیشبینی دقیق وضعیت هوا در مقیاسهای کوچک، به ویژه در مناطق صنعتی و دریایی، به یکی از چالشهای مهم سامانههای پیشبینی جوی تبدیل شده است.
مدلهای عددی متداول پیشبینی هوا به دلیل تفکیک مکانی کیلومتری و زمان پردازش بالا، توانایی محدودی در بازنمایی پدیدههای محلی مانند تغییرات سریع سرعت باد، نوسانات دما، رطوبت و بارندگیهای موضعی دارند؛ در حالی که روشهای دقیقتر مانند شبیهسازی گردابههای بزرگ (LES) اگرچه قادر به تولید دادههای بسیار دقیق در مقیاسهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هستند، اما هزینه محاسباتی سنگین آنها، استفاده عملیاتی و بلادرنگ را عملاً دشوار میسازد. در چنین شرایطی، بهرهگیری از شبکههای عصبی مبتنی بر فیزیک (PINNS)، مسیر جدیدی برای توسعه سامانههای پیشبینی هوا در مقیاس کوچک فراهم میکند.
در این طرح از مجری انتظار میرود سامانهای برای پیشبینی وضعیت آب و هوا در مقیاس کوچک براساس شبکههای عصبی مبتنی بر فیزیک (PINNS) با دقت تشخیص حداقل ۶۰ درصد را طراحی و پیادهسازی کند.
این سامانه قادر خواهد بود پارامترهای جوی را در زمانی کمتر از ۵ ثانیه شناسایی و تحلیل کرده و پیشبینیها را در مقیاس ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر فراتر از محدودیت تفکیک کیلومتری مدلهای عددی کلاسیک و برابر با روش LES ارائه کند.
همچنین انتظار میرود سامانه توسعهیافته، پیشبینی میانمدت ۱۵ تا ۲۰ روز آینده را ارائه کرده و بدین ترتیب نسبت به روشهای متداول پیشبینی که عمدتاً گزارشهای کوتاهمدت ۵ تا ۱۰ روزه ارائه میکنند، افق زمانی گستردهتر را در اختیار کاربران عملیاتی قرار دهد.
شرکت در این فراخوان پژوهشی و ارائه پروپوزال در قالب گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است. پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز پژوهشی داشته باشد، انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانشبنیان متقاضی معرفی خواهد شد.