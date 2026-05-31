به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خُرد، اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد برخورد با سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ علی رحیمی افزود: در طول مدت ۲ هفته اجرای طرح مذکور تعداد ۳۱ نفر سارق که عمدا سابقه دار بودند شناسایی و دستگیر شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی از سارقان دستگیر شده به ۴۶ فقره انواع سرقت مشاعات ساختمان، موبایل و سیم برق اعتراف و متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ضمن هشدار به مجرمان، تاکید کرد: اجرای مستمر طرح امنیت محله محور با تمام توان و ظرفیت در دستور کار ماموران انتظامی قرار دارد.