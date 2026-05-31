فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل و کشف مقادیر قابل‌توجهی از اموال مسروقه توسط مأموران کلانتری ۱۷ شهر پرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ تیمور کلانتری فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: درپی وقوع سرقت از یک واحد مسکونی در شهر پرند، موضوع به‌صورت ویژه در دستورکار مأموران کلانتری ۱۷ پرند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی هویت سارق شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، متهم را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های تخصصی پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد. همچنین در بازرسی از مخفیگاه وی، مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ کلانتری در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی و جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد. پلیس با تمام توان با سارقان و مخلان امنیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.