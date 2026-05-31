به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در ارزیابیهای اخیر برای تایید صلاحیت شرکتهای دانشبنیان، استان یزد عملکرد خیرهکنندهای از خود به جای گذاشت، از مجموع ۲۴۷۱ شرکت معرفیشده در سراسر کشور، «پارک علم و فناوری یزد» با معرفی ۴۲۵ شرکت، با اقتدار موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.
این دستاورد بزرگ، نشاندهنده پویایی و عزم راسخ زیستبوم فناوری و نوآوری استان برای حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان است. فرآیند معرفی این تعداد شرکت، گواهی بر بسترسازی مناسب و شناسایی ظرفیتهای عظیم استان یزد به شمار میآید.